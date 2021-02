Unterbrochene Verbindung über den Kraichbach: Die Brücke in der Reilinger Straße (am oberen Bildrand ist die Einmündung in die L 723 zu sehen) wird seit Anfang Oktober saniert, die Straße ist seitdem voll gesperrt. Eine Teilsperrung unter Umleitung des Verkehrs über die historische steinerne Brücke (links von der Baustelle) schied aus, weil das ältere Bauwerk nur Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen tragen könnte.

© Lenhardt