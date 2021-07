Reisen sind bei den Hockenheimern wieder gefragt

Einfach mal wieder in den Urlaub fahren - diesen Wunsch verspüren nach fast eineinhalb Jahren Pandemie immer mehr Menschen. Und seit einigen Wochen ist die Umsetzung deutlich einfacher: Fortschritte bei den Impfungen und aufgehobene Beschränkungen machen plötzlich entspannte Tage in der Ferne möglich. Entsprechend viel zu tun hat Oliver Rosenberger, Inhaber des „Reisebüros Stadtmitte“, direkt gegenüber vom Rathaus.

„Monatelang haben wir nur Stornierungen abgewickelt und unsere Kunden vertröstet, aber jetzt können wir endlich wieder unserer eigentlichen Arbeit nachgehen und Urlaubsträume erfüllen“, freut sich Oliver Rosenberger sichtlich.

Eine regelrechte Buchungswelle hat seinen inhabergeführten Betrieb inzwischen erfasst. Egal ob ein Ferienhäuschen im Allgäu oder eine Kreuzfahrt durch die Südsee: Die Menschen wollen wieder Urlaub machen. „Besonders gefragt ist derzeit Griechenland. Dort hat sich die Tourismusbranche schon sehr früh um neue Konzepte gekümmert und die Werbetrommel gerührt, deshalb machen die in diesem Jahr wohl das große Aufholgeschäft“, erklärt Oliver Rosenberger.

Impfungen kurbeln Nachfrage an

Vor allem die Impfungen hätten die Nachfrage angekurbelt. Die meisten Kunden erzählen Oliver Rosenberger direkt, dass sie bis zum geplanten Urlaubsantritt ihre notwendigen Dosen komplett bekommen haben werden. Dennoch bleibt natürlich das Risiko, dass sich die Gesamtlage in den kommenden Monaten wieder verschlechtert - denn die meisten Buchungen beziehen sich nicht etwa auf die kommenden Wochen, sondern auf das komplette restliche Jahr.

Flexibilität erhöht Bereitschaft

„Viele wollen einfach noch ein bisschen abwarten und die Situation im Auge behalten, gleichzeitig aber sichergehen, dass sie noch freie Plätze bekommen. Dank der inzwischen von allen Reiseanbietern gewährten flexiblen Buchungsmöglichkeiten gehen sie dabei kein finanzielles Risiko ein“, erklärt Oliver Rosenberger. „Im schlimmsten Fall müssten sie die Reise kurz vor Antritt stornieren oder verschieben, aber ihr Geld ist dann nicht weg.“

Für die Reisebüros bedeutet diese Lage allerdings eine gewisse betriebswirtschaftliche Unsicherheit: Sie erhalten ihre Provision nämlich erst, wenn die Reise tatsächlich angetreten wird. Doch nach rund eineinhalb Jahren fast gänzlich ohne Umsatz ist die Branche froh, dass es überhaupt so weit gekommen ist. „Die Zeit war schon hart, wobei ich sogar noch Glück hatte: Mein Vermieter ist mir sehr entgegengekommen und meine einzige Angestellte stand ohnehin kurz vor der Rente, weshalb die Lage für sie nicht ganz so dramatisch war. Zusammen mit den staatlichen Hilfsgeldern konnten wir die Krise also meistern. Andere hatten da leider schwierigere Voraussetzungen“, sagt Oliver Rosenberger und meint seine Kollegin Kristin Fillinger, die im vergangenen November ihre „Reiselounge“ in der Karlsruher Straße wegen der angespannten Lage schließen musste (wir berichteten).

Zusammenschluss mit Kollegin

Ihren Betrieb führte Fillinger in der Folge von zu Hause aus, doch in Zukunft wird sie ebenfalls im „Reisebüro Stadtmitte“ anzutreffen sein. „Wir haben in den vergangenen Monaten eng zusammengearbeitet und jetzt beschlossen, unsere beiden Betriebe zusammenzulegen“, verkündet Oliver Rosenberger freudig. „Außerdem sind wir dank Internet, E-Mails, Videoanrufen, klassischen Telefonaten und gebuchten Vor-Ort-Terminen noch flexibler für unsere Kunden da. Man sieht also: Nach dem kompletten Zusammenbruch des Reisemarktes geht es mit unserer Branche wieder aufwärts.“

Hoffnungen hat der Reisebüroinhaber auch für die lokale Musikbranche: Als Sänger der Kultband Amokoma erlebte Oliver Rosenberger in der Corona-Zeit die extrem schwierige Lage der Künstler ganz persönlich. Keine Auftritte, nicht einmal Proben, dazu keinerlei Perspektive: Für die acht Musiker aus der Region war es eine harte Phase. „Wir sind alles alte Hasen und haben schon viel erlebt als Musiker, aber so etwas gab es noch nie“, sagt Oliver Rosenberger. „Inzwischen kommen wieder erste zögerliche Anfragen rein, aber es werden auch immer wieder neue Termine abgesagt. Die Lage ist für viele Künstler weiter schlimm. Aber immerhin steigt auch hier die Nachfrage des Publikums merklich an.“

Ende Juli wird Amokoma erstmals seit Februar 2020 wieder in großer Besetzung auftreten, mit einem Konzert beim von unserer Zeitung unterstützten „Sommer im Schloss“ in Schwetzingen. „Der Termin war ganz schnell ausgebucht, das hat uns natürlich riesig gefreut. Wir können es nämlich kaum erwarten, unser Publikum wiederzusehen“, freut sich Oliver Rosenberger. „Wir alle sehnen uns eben nach etwas Entspannung, sei es im Urlaub oder bei einem Konzert.“