Hockenheim. Der Infotag der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) hatte sich in den vergangenen Jahren gut eingespielt. Die Viertklässler und potenziellen Schüler konnten in Workshops die für die Realschule typischen Fächer kennenlernen und in Miniprojekten erforschen. Die Eltern konnten sich in Vorträgen und in persönlichen Gesprächen mit Lehrkräften zu Profilen und Schulleben erkundigen. Nun machte Corona den Gesprächen und den Mitmach-Workshops einen Strich durch die Rechnung. Erkundung und Information mussten und müssen digital über eine Videokonferenz angeboten werden.

Mit der Heuss-Virtual-Tour konnten die Viertklässler und ihre Eltern über kleine Videosequenzen einen ersten Eindruck vom Schulleben und vom pädagogischen Angebot bekommen, über ein Selbsterkundungstool konnten das Schulhaus und das Schulgelände mit Aula, Niedrigseilparcours, HeussLab, Bili- und IT-Klassenzimmer angeschaut werden. „Trotzdem ist das Gespräch, das Face-to-face-Sprechen, das Nachfragenkönnen ein wichtiger Baustein in der Entscheidung, welche weiterführende Schule man für sein Kind wählt“, meint Rektor Jürgen Wolf. „Daher haben wir von Anfang an als zweite Säule einen digitalen Infoabend geplant.“

Fragen der Eltern vom PC aus

Dank Manuel Altenkirch, Lehrer und IT-Beauftragter an der THRS, wurde vergangenen Mittwoch die Aula in ein kleines Fernsehstudio umgewandelt. Jürgen Wolf und sein Konrektor Robin Pitsch, die aus verschiedenen Kameraeinstellungen zu sehen waren, moderierten und informierten über die Schule, die Schulart und stellten sich den Fragen der interessierten, am heimischen PC sitzenden Eltern.

Für die Info-Impulse zu den Schulprofilen gab das Moderatorengespann der Schulleitung zuweilen an die Profilklassenlehrkräfte ab, die eine Präsentation samt Erläuterungen und Fragerunde einspielten.

„Es ist schon etwas anderes, wenn man nicht von Angesicht zu Angesicht spricht, sondern nur in eine Kamera schaut“, meint Wolf, denn die Moderatoren konnten die Eltern nicht sehen, sondern lediglich hören oder die Videofunktion der Teilnehmer war ausgeschaltet. „Wir alle müssen lernen, auch wir Lehrer“, sagt Wolf. Ebenso solche neuen Umgangsweisen mit Kamera und ohne direkte Gesprächspartner, Situationen also, die man maximal von Fernsehmoderatoren im Frühstücksfernsehen kennt, gehörten dazu.

Wer sich weiterhin über die THRS informieren oder die Modalitäten zur Anmeldung erfahren möchte, kann dies über die Homepage. Dort kann auch die Heuss-Virtual-Tour nochmals durchgeklickt werden. zg

Info: Weitere Informationen unter www.thrs-hockenheim.de