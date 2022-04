Rennserie zeigt sich nah an den Sportbegeisterten

Die DTM sowie DTM Trophy, DTM Classic und BMW M2 Cup treffen sich noch bis Donnerstag, 7. April zum ersten offiziellen Test der DTM-Plattform. Am Mittwoch, 6. April, steht der Test ganz im Fokus der DTM.

Mit 29 eingeschriebenen Fahrern aus 14 Nationen und GT-Rennwagen von Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche präsentiert sich die Traditionsserie mit dem größten und internationalsten Starterfeld seit dem Neustart im Jahr 2000. Der amtierende Champion Maximilian Götz, Rückkehrer René Rast, die van der Linde Brüder, Rookie David Schumacher, Marco Wittmann im neuen Auto, das Team von Timo Bernhard, Esports-Star Moritz Löhner und Legenden wie Kris Nissen und Klaus Niedzwiedz – alle sind sie da und drehen ihre Runden.

DTM Classic am Start

Am Donnerstag, 7. April, teilen sich schließlich die historischen Autos der DTM Classic am Donnerstag zusammen mit dem bereits im Umfeld der DTM etablierten BMW M2 Cup

Erstmals sind zu diesen offiziellen Testfahrten Zuschauer an allen vier Tagen zugelassen, sowohl im Fahrerlager als auch auf der Innentribüne C – und das zum Nulltarif. Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR: „Fans an der Strecke und die Möglichkeit, den Fahrern ganz nah zu sein – das gehört zur DTM zweifelsohne dazu. Leider war dies zuletzt nicht immer möglich. Wir haben überlegt, wie wir den Menschen, die uns treu geblieben sind, etwas zurückgeben können. So ist in Zusammenarbeit mit dem Hockenheimring die Idee entstanden, allen Interessierten dieses Erlebnis kostenlos zu ermöglichen. Wir freuen uns über jeden, der es einrichten kann und uns an der Strecke besuchen kommt. Über jeden, der mit uns gemeinsam in die Saison startet.“

Noch bis Donnerstag sind Zuschauer jeweils ab 10 Uhr im Fahrerlager und auf der Innentribüne C, der bei den Fans stets beliebten Tribüne in der Sachskurve, zugelassen. Parkflächen sind neben dem Museum und hinter der Tribüne Süd vorgesehen. Der Zugang für die Zuschauer erfolgt über den Tunnel unter der Haupttribüne ins Fahrerlager, dort ist auch der Zugangskontrollpunkt.

Hockenheimring-Insider-Touren im Rahmen der DTM-Testfahrten finden am Mittwoch, 6. April, 13.30 Uhr, und am Donnerstag, 7. April, 15 Uhr, statt. Die gut 90-minütigen Touren starten am Fan-Shop unterhalb der Südtribüne. Tickets gibt es im Ticket-Shop: https://www.ticket-onlineshop.com.