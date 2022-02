Renntalent startet mit neuer Yamaha

Hockenheim. Die Crowdfunding-Aktion von Motorradrennfahrer Nicolai Kraft aus Hockenheim ist erfolgreich verlaufen: Der 23-Jährige hatte Ende Dezember im Internet eine Sammelaktion für den Erwerb einer Supersport-Rennmaschine zur Teilnahme an der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in der Supersport 600-Klasse ins Leben gerufen. Bis zum Aktionsende Anfang Februar kamen durch 68 Unterstützer 20 645 Euro zusammen.

Nach der erfolgreichen Aktion war Nicolai Kraft begeistert: „Ich bin überglücklich, dass wir es geschafft haben. Ich danke jedem Unterstützer für seinen Einsatz. Sie alle machen es mir möglich, dass ich in der IDM an den Start gehen kann und mein Wunsch in Erfüllung geht“, so Kraft.

Für den Rennfahrer waren es sehr stressige sechs Wochen, denn neben der Arbeit und dem Studium stand auch noch das Fitnesstraining für die Rennsaison auf dem Programm. Am Ende verteilte er mit seinem Team sogar noch Flyer in Hockenheim und Umgebung, um Firmen von seinem ehrgeizigen Projekt zu überzeugen. Doch die ganze Arbeit hat sich gelohnt: „Wir haben in Japan eine neue Yamaha-Supersport-Rennmaschine bestellt, jetzt kann die Saison bald losgehen“, blickt Kraft überglücklich auf die vergangenen Wochen zurück. Sein besonderer Dank gelte seinen vielen neuen Sponsoren aus der Region, vor allem der Dachdeckerei Limmer aus Ketsch.

Finale auf dem heimischen „Ring“

Nicolai Kraft hatte 2020 den Twin-Cup gewonnen und wurde im Vorjahr Dritter der Rennserie. In der neuen Saison startet der Hockenheimer nun wie geplant in der IDM Supersport 600-Klasse. Der Saisonauftakt findet vom 6. bis 8. Mai auf dem Lausitzring statt, das Finale wird vom 23. bis 25. September auf dem Hockenheimring ausgetragen. Die sieben Rennen der IDM werden im Livestream übertragen. zg