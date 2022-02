Restaurator gibt Löwen der Kirche St. Georg alten Glanz zurück

Hockenheim. Viele Katzen, zumal ältere, mögen kein Wasser. Da macht der geflügelte Löwe in der Kuppel überm Altar der katholischen Kirche St. Georg keine Ausnahme. Dass nach einem Sturmschaden am Dach des Gotteshauses Feuchtigkeit eingedrungen ist, hat ihm im Deckengemälde von 1911 stark zugesetzt. Doch inzwischen ist von diesem Schaden wie von sieben weiteren nichts mehr zu sehen, denn Restaurator Raymond Bunz ist für rund fünf Wochen an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt.

Bunz war von 2006 bis 2011 mit der Konservierung und Restaurierung der einzigartig als Ensemble erhaltenen Jugendstilkirche beauftragt. Diesmal allerdings nicht mit einem größeren Team, sondern mit einer Kollegin und einem ganz besonderen Hilfsmittel: einem weißen Hubsteiger, der den gezielten Einsatz an verschiedenen Stellen ohne aufwendigen Gerüstbau erlaubt.

Gerüsteinsatz hätte lang gedauert

Dass Raymond Bunz ein inniges Verhältnis zu diesem Spezialvehikel hat, wird im Gespräch mit dem Restaurator schnell deutlich. „Das gibt es so nicht zu kaufen.“ Der Hersteller aus Frankfurt hat den Hubsteiger für die Anforderungen der Denkmalpflege optimiert. Das erlaubte die Behebung von Schäden, die sich im Lauf der Zeit seit Ende der Restaurierung an verschiedenen Stellen angesammelt hatten. Hätte für jede einzelne ein Gerüst erstellt werden müssen, wäre Bunz noch immer am Werk. Eine kleinere Hebebühne gestattete parallel Arbeiten am Seitenschiff.

Arbeiten in der Höhe der Kuppel: Ein spezieller Hubsteiger erlaubt die Arbeit des Restaurators am Gemälde in der Chordecke von Otto Rünzi aus dem Jahr 1911. © Bunz

Der gravierendste Schaden war in der Kuppel in rund 15 Metern Höhe entstanden, wo an der Malerei in der Chordecke von Otto Rünzi aus dem Jahr 1911 sowohl der Putz als auch die Farbe gelitten hatten. Die Erfahrungen, die Raymond Bunz zwischen 2006 und 2011 vor Ort gesammelt hatte, kamen dem Erfolg beim erneuten Einsatz zugute.

Die Herausforderung bei der Wiederherstellung der ursprünglichen Farbgebung in St. Georg ist die „totale Illusion“, die bei der Gestaltung eingesetzt wurde: Was wie Originalstein aussieht, ist aufgemalt. Daher müssen auch die Wandflächen wie Gemälde behandelt werden.

Zur Veranschaulichung zeigt Bunz auf eine Stelle im Gewölbe, die ebenso wie der Markus-Löwe durch Wasser geschädigt wurde. Die strukturierte Farbigkeit des vermeintlichen roten Granits wieder herzustellen, ohne dass man es sieht, fordern ihn heraus. Mit dem Ergebnis ist er aber zufrieden: „Wir würden die Schadstellen nicht mehr finden, wenn sie nicht verzeichnet wären.“

Spezialverfahren selbst entwickelt

An einer anderen Stelle war ein großer Riss neben einem Fenster im Mittelschiff zu behandeln. Die Stelle war schon vor Jahrzehnten repariert worden, nun sorgten wohl die Erschütterungen bei den Arbeiten in der Oberen Hauptstraße dafür, dass ein großes Stück der Füllung herausbrach.

Die Behebung der Wasserschäden erfor-dert Expertise in der Farbherstellung. © Bunz & Bunz

Für diese Art von Schaden ist Raymond Bunz ausgewiesener Experte seit seiner Tätigkeit im Dom zu Speyer vor rund 30 Jahren. Die Einarbeitung von dünnem Holzfurnier nach einem von ihm entwickelten Verfahren sorgt für Festigkeit und Elastizität zugleich.

Die katholische Kirchengemeinde hat seit über zwei Jahren einen Termin bei Bunz beantragt. Dass sie auch im Januar/Februar eine Temperatur von 17 Grad in der Kirche ermöglicht, beschleunigte die Einigung. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Stefanie Simons rechnet mit Kosten von 30- bis 40 000 Euro alleine für die Arbeiten in der Kuppel.

Ein Riss hat sich neben einem Fenster unterm Gewölbe im Mittelschiff gezeigt. © Bunz & Bunz