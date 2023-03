Restkarten für Mundstuhl

Für das Gastspiel von Ande Werner und Lars Niederreicholz alias Mundstuhl an diesem Donnerstag, 23. März, um 20 Uhr gibt es noch Restkarten an der Abendkasse in der Stadthalle. Die beiden Comedians und Podcaster gelten als das erfolgreichste Comedydoppel Deutschlands und präsentieren ihr neues Programm „Kann Spuren von Nüssen enthalten“. Dabei soll es gewohnt „gehessisch“ auf der Bühne zugehen und die „Political Correctness“ hat garantiert Pause. Es gibt ein Wiedersehen mit bekannten und überdrehten Charakteren, aber auch neue Figuren. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 32,50 Euro. mm

