Rettung vor falschen Idealen

Kabarettist Stephan Bauer (Bild) präsentiert mit „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ sein neues Programm im Kulturhaus Pumpwerk Hockenheim. Der Auftritt findet am Samstag, 26. März, 20 Uhr, statt. Karten sind zum Preis für 18 Euro (ermäßigt 16 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205/21 10 10 erhältlich. Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten auch online reserviert werden.

Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Eigentlich eine Binsenweisheit. Doch wenn die Frau den Rasen mäht und der Mann sie mit Sonnenschirm begleitet, ist irgendwas nicht richtig. Aller Geschlechtergerechtigkeit zum Trotz sehnt sich auch die moderne Frau nach positiver Männlichkeit. Aber ohne primitives Macho-Getue à la „kannst Du mit Deinen kalten Füßen mal mein Bier kühlen“, sondern mit männlicher Klarheit, Zielstrebigkeit und Entscheidungsfreude. Männer stehen heute dagegen morgens im Bad und denken: „Unterhose richtig rum angezogen – Tagesziel erreicht.“

Das Dilemma: Ohne Männlichkeit und Weiblichkeit gibt es keine sexuelle Anziehung. Und so finden sich alle damit ab, dass neben der Siebträgermaschine auch die Pornographie ein großes Thema ist. Gemäß dem Motto: „Appetit holen auswärts, verhungern zuhause.“

Ein Lichtblick

Stephan Bauers neues Programm ist ein Lichtblick. Die aberwitzige Rettung vor falschen Genderidealen, überzogenen Glücksvorstellungen und Orientierungsverlust, den die Moderne heute mit im Gepäck hat: Ein Mikrofon, ein Barhocker und zwei Stunden Pointen Schlag auf Schlag – ganz der „große Bauer“ eben. zg