Rettungskräfte die ganze Nacht im Einsatz

Hockenheim/Ketsch. Die Feuerwehr Hockenheim wurde am späten Freitagabend um 22.53 Uhr mit dem Einsatzstichwort „F2 - Strohballenbrand“ an die L722 alarmiert (wir berichteten). "Bei Eintreffen brannten rund 120 Strohballen in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte außerdem bereits auf einen Stoppelacker übergegriffen und drohte darüber hinaus auf die angrenzende Vegetation überzugreifen", beschreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite.

Und so ging sie ans Werk: "Zunächst wurde das Feuer mit drei C-Rohren eingedämmt. Anschließend wurde eine Riegelstellung um die Brandstelle aufgebaut, um die Gefahr einer Brandausbreitung, insbesondere durch Funkenflug, zu verringern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Arbeiten teilweise unter Atemschutz durchgeführt werden. Um an der Einsatzstelle über ausreichend viel Wasser verfügen zu können, wurde die Feuerwehr Ketsch angefordert. Gemeinsam mit dem Tanklöschfahrzeug aus Hockenheim wurde im Pendelverkehr Wasser zur Einspeisung der Löschfahrzeuge transportiert."

Im weiteren Einsatzverlauf entschied man sich in Absprache mit dem Feldeigentümer, die Strohballen kontrolliert abbrennen zu lassen, so die Wehr weiter auf Facebook. Anschließend wurden die noch brennenden Überreste mit einem Teleskoplader des THW Wiesloch-Walldorf auseinander gezogen und vollends abgelöscht.

Der Einsatz konnte gegen 7.15 Uhr am Samstagmorgen beendet werden. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 6000 Euro. Verletzte gab es keine. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.