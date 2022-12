Rezepttipp fürs Weihnachtsmenü: Vegane Rouladen an Heiligabend

Hockenheim. Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen etwas ganz Besonderes – auch auf dem Teller. Denn an Heiligabend und den Feiertagen wollen viele Familien ein Festessen servieren – oft kann es ein Braten sein. Vanessa Schäfer, die als Food-Bloggerin „Die Schürzenträgerin“ unterwegs ist, hat ein typisch deutsches und auch veganes Weihnachtsmenü erarbeitet, bei dem sich der Hauptgang an Rinderrouladen orientiert.

„Die Idee für das Weihnachtsmenü reift das ganze Jahr über. Ein Gang steht meist fest und um den herum baue ich dann die anderen beiden Gerichte“, erzählt Schäfer, wie sie an die Erstellung des Menüs herangeht. Wichtig ist ihr dabei, dass die Komponenten zueinanderpassen – und nicht wild zusammengewürfelt sind.

Typische deutsche Küche

Als Beispiel nennt sie Ravioli als Hauptspeise. Dann sei klar für sie, dass das gesamte Gericht italienisch gehalten wird. Und so steht 2022 die typische deutsche Küche in ihrem Fokus, denn schnell sei ihr in diesem Jahr klar geworden, dass es Rouladen zum Hauptgang geben soll – ein sehr deftiges Gericht.

Zur Vorspeise entschied sich die geübte Köchin somit für etwas Leichtes: gegen eine Suppe und für etwas Frisches mit Salat. Das Dessert sollte man gut vorbereiten können, etwas Cremiges wollte sie wegen des üppigen Hauptgangs vermeiden. „Crumble ist zwar eher etwas Amerikanisches, aber an sich sind es ja nur Streusel“, sagt Schäfer und lacht. Als Obst hat sie sich dann für Birnen entschieden. Zudem lasse sich die Nachspeise gut vorbereiten – sowie kalt und warm essen.

Ein Einkauf für diese drei Gerichte gestaltet sich relativ einfach, denn eigentlich können alle Zutaten einige Tage im Vorfeld gekauft werden. „Lediglich den Blattsalat für die Vorspeise sollte man auf jeden Fall frisch kaufen“, betont Vanessa Schäfer.

Beim Weihnachtsmenü achtet sie generell darauf, dass alle Makronährstoffe in den Gerichten enthalten sind – Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Sie bilden das Fundament des menschlichen Stoffwechsels.

Eine Herausforderung: Seitan

Das Menü lasse sich auch für Anfänger ganz gut bestreiten, erklärt Schäfer, weist aber darauf hin, dass der Seitan schon eine Herausforderung ist – auch für erfahrene Köche gestalte sich dessen Verarbeitung immer wieder schwierig. Denn es könne schnell passieren, dass dieser zäh und gummiartig wird. Zudem bestehe die Gefahr, dass er – wenn man ihn zu lang knetet – dünn wird und reißen kann. „Wobei sich die Löcher dann auch etwas stopfen lassen“, sagt Schäfer mit einem Lachen.

Seitan ist ein veganer Fleischersatz aus Weizengluten, der selbst hergestellt oder als Fertigprodukt erworben werden kann. Mit einem Fertigprodukt könne sich die Arbeit erleichtert werden, gibt Vanessa Schäfer als Hinweis mit – „ich fing auch mit dieser Variante an.“ Aber selbst gemacht sei dann doch immer am besten.

Wichtig sei bei Seitan zudem, dass man diesen gut würzt, denn das macht am Ende den Geschmack aus. In Form der veganen Rouladen geben aber auch Senf, Zwiebeln und Gurke einen zusätzlichen Geschmack.

Umstellung mit Milchalternativen

Wer seine Lebensweise – unabhängig von Weihnachten – auf mehr pflanzliche Produkte umstellen möchte, könne dies jederzeit tun. Mit Milchalternativen lasse sich damit ganz einfach beginnen. „Es gibt so viele Möglichkeiten mit zum Beispiel Mandel- oder Hafermilch“, sagt Vanessa Schäfer, dass sich mit diesen Produkten die tierische Milch einfach ersetzen lässt und ein kleiner Beitrag geleistet werden kann – für die Umwelt und eigene Gesundheit.

Die „Schürzenträgerin“ macht zudem deutlich, dass Fleisch- und Milchprodukte im Alltag reduziert werden könnten. Man müsse schließlich nicht von heute auf morgen auf alle tierischen Produkte verzichten. „Außerdem sollte jeder darüber nachdenken, wo die Produkte auf dem eigenen Teller herkommen“, gibt sie den Menschen mit auf den Weg, dabei auch den Tierschutz im Blick zu haben.

Wirsing vor der Tonne gerettet

Auch eine Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, sei Foodsharing. „Ich selbst rette Lebensmittel vor dem Wegschmeißen“, sagt Schäfer und gibt zu bedenken, dass sich auf diese Art und Weise sehr oft entscheidet, was zum Essen auf dem Teller landet. So auch beim diesjährigen Weihnachtsmenü: „Den Wirsing konnte ich vor der Tonne retten und so wurde er Teil meines Menüs.“