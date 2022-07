Riegelbäude zweier Hockenheimer Schulen werden abgebrochen

So wird das Schulzentrum parallel zum neuen Kraichbach in einem Jahr nicht mehr aussehen. Im südlichen Bereich wird die Schule am Kraichbach (früher Gustav-Lesemann-Schule, unten rechts) ebenso abgerissen werden wie die Riegelgebäude der Hartmann-Baumann-Schule, die sich links daneben anschließen. Die Schule am Kraichbach bleibt zunächst im hellen Containergebäude gegenüber der Riegelbauten (unten links), der Neubau der Grundschule plus (Bildmitte) geht im neuen Schuljahr in Betrieb.

