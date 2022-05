Riesengroße Resonanz im alten Fahrerlager

Das Waldfest der Stadtkapelle an Christi Himmelfahrt war schon immer ein Publikumsmagnet für Jung und Alt. Nach zwei Jahren Zwangspause sei alles bisher Dagewesene übertroffen worden, schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Gleich nach Festbeginn waren viele Tische belegt und die ersten Essen wurden geordert. Bald bildeten sich lange Schlangen vor den Kassen und Ausgaben. „Die rund 70 ehrenamtlichen Helfer kamen enorm ins Schwitzen, um den Ansturm an diesem Tag bewältigen zu können. Zu Beginn des Festes schmeckte das Bayrische Frühstück zu den schmissigen Melodien der Hockenheimer Blasmusik, einer kleinen Besetzung der Stadtkapelle, unter der Leitung von Dominik Koch umso besser.“

So sei es nicht verwunderlich gewesen, dass bereits nach zwei Stunden alle Weißwürste ausverkauft waren. Danach ging der Run auf die hauseigenen Maultaschen, einer Spezialität der Stadtkapelle, los. „Nebenher liefen natürlich auch noch die Grills und Fritteusen heiß. Die Küchencrew gab ihr Bestes, um in guter Qualität und mit frisch zubereiteten Speisen die Gäste zu verköstigen.“ Im Dauerbetrieb war auch die Bierinsel vor der Halle, an der sich den ganzen Tag Gäste aufhielten, um ihren Durst zu löschen.

Während die Kinder sich an der Hüpfburg austobten, nutzten viele Gäste den Besuch des Waldfestes als Kommunikationstreff mit Bekannten. Am Nachmittag unterhielt das Jugendorchester des Gastgebers die zahlreichen Besucher zur Kaffee- und Kuchenzeit. „Hier ist hervorzuheben, dass die Jugendleiterin Julia Martens kurzfristig für den erkrankten Dirigenten eingesprungen ist und ohne vorherige Probe das Jugendorchester bestens geleitet hat“, loben die Verantwortlichen.

Nachdem die Maultaschen schon am frühen Nachmittag ausverkauft waren und alle anderen Speisen zuneige gingen, konnte noch kurzfristig ein Nachschub an Pommes und Bratwürsten geordert werden. So war es möglich, auch die späteren Waldfestbesucher noch zu verköstigen. „Müde und erschöpft, jedoch sehr glücklich, diesen Tag gestemmt zu haben, beendeten die Musiker am späten Abend ihr Waldfest“, bilanziert die Stadtkapelle. zg