Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview - Die Geschäftsführer Jorn Teske und Jochen Nerpel gehen mit großem Optimismus in die neue Saison / Jahresergebnis 2021 in mittlerer sechsstelliger Höhe Hockenheimring fährt trotz Corona in schwarze Zahlen

Das Oldtimer-Event Hockenheim Classics bringt von 9. bis 11. September Nostalgie auf den Ring. Oldtimer-liebhaber finden hier zuweilen auch begehrte Ersatzteile. © Hockenheim-Ring GmbH/Thorsten Karpf