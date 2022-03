Das Motor-Sport-Museum am Hockenheimring ist Geschichte: Die im April 1986 eröffnete Einrichtung wird nach der Corona-bedingten Schließung ihren Betrieb nicht wieder aufnehmen. Das hat die Hockenheim-Ring GmbH am Dienstagvormittag in einer Pressemeldung mitgeteilt. Auf der bereits freigemachten Museumsfläche erweitert die Dörr Group, die hier seit 2019 einen exklusiven Showroom betreibt, ihr

...