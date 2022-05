Ringer nehmen an Stadtradeln teil

Der Ringersportverein (RSV) stellt erneut ein Team beim Stadtradeln. Mit Kapitän Frank Blossfeldt verbesserten die Ringer ihr Ergebnis kontinuierlich und wollen in diesem Jahr den Sieg anpeilen. Daher begrüßt der Verein alle entschlossenen Radler, die sich dem Team anschließen möchten. Die Zielsetzung ist nicht nur der stadtinterne Titel, sondern in drei Wochen auch so viele Kilometer wie möglich für den Umweltschutz zu erfahren.

Für die Teilnahme einfach die App herunterladen oder unter www.stadtradeln.de ins RSV-Team einchecken. Weitere Infos sind auf der Facebook-Seite der RKG Reilingen/Hockenheim zu finden. hef

