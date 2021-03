Wenn in einem Waldstück an der Autobahn Bäume fallen, werden die Hockenheimer argwöhnisch – auch, wenn es nicht auf der „Stadtseite“ passiert, sondern jenseits. In der Redaktion gingen gleich mehrere Mails und Anrufe ein, nachdem in der Nähe der Raststätte „Am Hockenheimring Ost“ bei der Pumpwerkbrücke ein größerer Bereich nicht nur gerodet wurde, sondern nun Bagger auch noch Wurzeln und Reisig beseitigten. „Wird hier womöglich der Parkplatz erweitert?“, lautete die bange Frage, die aus den Erfahrungen mit den Plänen zur Raststätte „Am Hockenheimring West“ resultieren. Nein, hier wird aufwendig aufgeforstet, lautet die klare Antwort von Förster Achim Freund.

Drei Dürrejahre hatten dem Bestand auf der Fläche größere Verluste beigebracht, berichtet Freund, und es sei nicht mit einer tauglichen Naturverjüngung zu rechnen gewesen. Dafür habe sich Forst BW dazu entschlossen, hier mit großem Aufwand vor allem Eichen anzupflanzen mit einer Beimischung weiterer Baumarten.

Das Land habe dafür Mittel für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt, um die klimabedingten Schäden zu beheben. Die Anlieferung und Pflanzung hat am Donnerstag begonnen. Auf den 15 000 Quadratmetern sollen rund 7000 Bäume gesetzt werden, zwei Drittel davon Eichen, außerdem Hainbuchen, Winterlinden und Esskastanien.

Erstmals mit Bewässerung

Ziel sei es, einen zukunftsfähigen, klimastabilen Wald aufzubauen, erklärt der Förster, der nachvollziehen kann, dass die Hockenheimer, die an dieser prominenten Stelle vorbeikommen, sich über die Abholzung Sorgen gemacht haben.

Damit die jungen Bäume eine Chance haben, lässt der Forst in der Nähe einen Brunnen bohren, aus dem die Kultur für die nächsten zwei bis drei Jahre bewässert werden kann. Laut Achim Freund handelt es sich um die erste Fläche, die bewässert werden soll. Ein Regner mit jeweils 40 Metern Ausleger fährt über die Fläche und kann so 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter ausbringen. Der Förster rechnet damit, dass der Brunnen innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen zur Verfügung steht.

Die Bäume werden in einem Abstand von einem Meter in Reihen gesetzt, die jeweils zwei Meter voneinander entfernt gezogen werden, sodass jeder Baum etwa zwei Quadratmeter Platz zur Entwicklung hat.

Achim Freund kündigt weitere Projekte im Wald bei Hockenheim an, allerdings gehe es nicht immer um Aufforstung. Teilweise werde auch Restbestand abgetragen und nicht ersetzt, wo der Standort das angebracht erscheinen lässt, um beispielsweise Sandbiotope entstehen zu lassen, auf der sich neue Arten ansiedeln könnten. Konkretes will der Staatsforst in den nächsten Wochen dazu vorstellen.