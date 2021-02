Verwaltungsgemeinschaft. Rote Rosen – das Zeichen der Liebe und Leidenschaft. Rosa Rosen – Zeichen für Verliebtheit und Schönheit. Egal für welche Farbe man sich am Ende entscheidet, dem Beschenkten wird damit ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und wann sind Blumen mehr gefragt, als am Valentinstag. Doch gerade in diesem Jahr sollte man sich nicht zu spät Gedanken über einen Frühlingsstrauß oder Rosen machen, denn durch den Lockdown ist frühzeitiges Bestellen in den Blumenläden dringend erforderlich.

Im Blumengeschäft „Blumenkorb“ weist ein Aufsteller an der Kasse samt kleinem Gesteck und Herz auf den Valentinstag hin. © Schwierz

In Baden-Württemberg sind die Blumenläden wegen der Corona-Verordnung geschlossen. Doch die Floristen in Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim und Reilingen bieten ihren Kunden an, bestellte Ware vor Ort abzuholen. Spezielle Angebote bietet keines der Blumenläden an. Auf Nachfrage erfahren wir von den Floristen in der Horan-Region, dass rote Rosen nicht mehr so sehr im Trend liegen. Stattdessen seien Frühlingssträuße angesagt und alles was rosé- oder pastellfarben ist.

Strauß mit getrockneten Gräsern

Im „Blumenkorb“ in Hockenheim erfahren wir, dass derzeit noch nicht genau prognostiziert werden könne, was die Blumen kosten werden. „Wir wollen, dass die Kunden zufrieden sind und nicht überteuerte Ware kaufen“, sagte Inhaberin Annette Herm-Offenloch. Alles anzubieten, gestalte sich dieses Jahr besonders schwierig, sagt Tatjana Gotvich von „Tatjanas Blumenatelier“. Schnittblumen werden viel gekauft und auch Sträuße. Diese können für den Kunden individuell gestaltet werden, indem zum Beispiel Herzen eingebaut werden – „eben so, wie es die Kunden haben wollen“. Gotvic hat die Erfahrung gemacht, dass einige Menschen auch gerne die Blumen beziehungsweise den Blumenschmuck nehmen, den es bereits am Hochzeitstag gab – ein wiederkehrendes Element sozusagen. Als Trend nennt die Floristin Blumen mit getrockneten Gräsern. Und während sie mitteilt, dass die Nachfrage nach roten Rosen rückläufig ist, gibt sie den Tipp, auf Pastellfarben zu setzen, denn die kommen gut an.

Inhaberin Ingrid Herwerth von „Ingrids Pusteblume“ in Altlußheim wartet, was die Leute bestellen werden. Sie rechne damit, dass viele Frühlingssträuße bestellen werden, „die waren auch 2020 schon der Hit“. Rosen seien an diesem Tag sehr teuer, sodass deshalb der Trend zu besagten Frühlingssträußen geht. „Ich sehe das eigentlich nicht ein, dass es für die Kunden dann so teuer wird“, sagte Herwerth, dass aber einzelne Rosen dennoch gut ankommen. Nina Jeckel von „Blumen Passion – Blütenpracht am Rheinbogen“ in Altlußheim sagt, dass klassische rote Rose immer gehen, aber auch in der Farbe rosé. Außerdem erkenne sie, dass der Trend aktuell viel zu weiß und auch zu Eukalyptusgrün gehe.

In der „Blumenecke Braun“ in Neulußheim ist vor allem das Natürliche gefragt – Glitzer komme nicht mehr gut an. Auch wenn die meisten wohl Rosen wollen, findet Inhaber Martin Braun auch einen Frühlingsstrauß zu dieser Zeit sehr schön.

Im Reilinger „Blumenhaus Weißbrod“ gehe der Trend definitiv zu rosa-rot, und dabei mehr zu rosa. So richtet sich der Laden für den Valentinstag in den Farben rosa, pink und etwas rot ein. Bei „Blütenzauber“ in Reilingen gibt es das ganze Schnittblumenangebot auf Bestellung. Auch wenn nach wie vor die rote Rose bei Männern Tradition habe, seien auch Sträuße sehr gefragt. „Diese noch mit Trockenblumen oder Pampasgras zu bestücken, kommt gut an“, sagte Betreiberin Melanie Rohr.