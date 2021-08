Rotary Club hilft Flutopfern im Ahrtal mit 10 000- Euro-Spende

Hockenheim. Wenn es um schnelle und unkomplizierte Hilfe geht, ist ein weltumspannendes Netzwerk unschlagbar. Daher ist es auch dem Rotary Club Hockenheim ein Anliegen, zugunsten der Flutopfer im Landkreis Ahrweiler die Spendenbereitschaft der hiesigen Bevölkerung zu aktivieren und mit Hilfe der rotarischen Freundschaft gezielt dort zu helfen, wo es nötig ist, teilen die Rotarier mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spenden für Sinzig Unsere Zeitung hat gemeinsam mit den Städten und Gemeinden unseres Einzugsgebietes eine Hilfsaktion für Sinzig gestartet. Spenden können auf diese Konten (oder via QR-Code) überwiesen werden: Stichwort „Fluthilfe 2021“: Sparkasse Heidelberg, DE08 6725 0020 0025 0104 42 oder Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, DE78 5479 0000 0005 0650 03.

Dafür veranstaltete der Service-Club im Restaurant „Rondeau“ in Hockenheim ein Frühstück, bei dem die insgesamt 71 Teilnehmer neben der Bezahlung des Verzehrten auch gebeten wurden, für die Flutopfer zu spenden.

Das angenehme Wetter sorgte für eine wunderbare Atmosphäre im Innenhof des Restaurants, wo Pianist Julian Seiler, ehemaliger Schüler des Gauß-Gymnasiums Hockenheim, das Frühstück charmant musikalisch untermalte. Neben der allen Anwesenden präsenten Notwendigkeit schneller Hilfe war es sicherlich auch diese Atmosphäre, die die Spendenbereitschaft der Teilnehmer aktivierte.

Am Ende konnte der Rotary Club Hockenheim einen Spendenerlös von 10 000 Euro feststellen. Dieser Betrag wird nun an den Rotary Club Adenau-Nürburgring überwiesen, der die Mittel entsprechend den Bedürfnissen vor Ort nach eigener Einschätzung verteilen kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Adenau liegt im Ahrtal und damit inmitten der Zerstörungen des Hochwassers. Derzeit arbeiten die Hilfskräfte vor allem daran, die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Der Bedarf an Notunterkünften steigt stark an, weil die Menschen, die einstweilen bei Freunden und Verwandten untergekommen sind, diese Unterkünfte nicht mehr länger in Anspruch nehmen können.

Zudem gilt es, die zerstörten und beschädigten Häuser und Wohnung schnellstmöglich wieder bewohnbar und sicher zu machen. Die Trinkwasser- und Stromversorgung ist nach wie vor nicht überall sichergestellt, was die Aufräumarbeiten zusätzlich erschwert. zg