Rückenschule des RSV 1991 Hockenheim nimmt Training wieder auf

Hockenheim. Mit dem Ende der Sommerferien nimmt die Wirbelsäulengruppe des RSV 1991 Hockenheim unter Beachtung der 3G-Regeln am Mittwoch, 22. September, um 20 Uhr, ihr Training wieder auf. Wie der Verein mitteilte, waren die Trainer in der Zeit des Lockdowns nicht untätig. Alle interessierten Sportler konnten anhand von drei selbstgedrehten Videos und dem wöchentlichen Online-Training insgesamt zwölf Wochen überbrücken.

Ab sofort können die Teilnehmer wieder mit verschiedenen Kleingeräten die Tiefen- und Oberflächenmuskulatur gezielt trainieren. Ziel ist es, die Ganzkörperkräftigung-Spannung aufzubauen, um so im Alltag fit zu bleiben. Zum Sportprogramm zählt auch ein spezielles Rücken-Faszientraining. Die Trainer Ellen Heer und Winfried Vetter trainieren mit der Wirbelsäulengruppe in der Sporthalle der Hubäckerschule in Hockenheim.