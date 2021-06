Rückenwind aus Stuttgart gegen Biblis IV?

Bei einem Vor-Ort-Termin im Gewann Biblis hat sich die Gemeinderatsfraktion der Grünen einen Überblick über den Umfang der Flächen und über die Auswirkungen des Gemeinderatsbeschlusses für ein neues Baugebiet verschafft. Dabei tauschten sich die Kommunalpolitiker mit Anwohnern des Baugebiets Biblis über deren Position zu den Plänen (wir berichteten) aus.

Mit „umfließendes Wasser“ oder „umflossenes Land“ wird der Begriff „Biblis“ übersetzt, war zu erfahren. Der Blick der Teilnehmer im IV. Gewann Biblis richtete sich auf die Lärmschutzwand an der L 723, dem ursprünglichen Flussbett eines Flusses, der vor über 5000 Jahren verlandete. Bei Hochwasser angeschwemmter Lehm sorgte für fruchtbare Böden.

Ein anwesender Landwirt bestätigte dies. Die Bodenverhältnisse in diesem Bereich seien zwar naturgemäß unterschiedlich, eigneten sich aber gut für den Salatanbau. Die nachfolgende Fläche sei nach dem Flächennutzungsplan als III. Gewann ausgewiesen. Das abschließende II.. Gewann erstrecke sich bis zum Alten Mühlgraben, der früher tatsächlich mal Wasser führte, wie Fraktionssprecher Adolf Härdle berichtete.

In der Gemeinderatssitzung am 19. Mai hatte eine Mehrheit des Gemeinderats die Verwaltung beauftragt, anzuregen, bei der Beteiligung zur ersten Änderung des Einheitlichen Regionalplans die Festlegungen „Regionaler Grünzug“ und „Vorranggebiet für die Landwirtschaft“ als Voraussetzung für die Verlagerung der Wohnbauflächenausweisung im Flächennutzungsplan zurückzunehmen. Die Grünen hatten dies abgelehnt.

Adolf Härdle informierte darüber, dass die Grünen-Fraktion im Regionalverband Rhein-Neckar sich mit einem Antrag gegen die Neuausweisung von zusätzlichen Flächen für Wohnen und Gewerbe wende und eine Reduktion der Flächenausweisungen anstrebe. Dies würde eine Verringerung der in der erste Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar genannten Flächen auf die Hälfte, circa 2400 Hektar, bedeuten.

Ziel: Flächenverbrauch reduzieren

„Es dürfte allen Beteiligten klar sein, dass Grund und Boden nicht vermehrbar sind“, stimmt Härdle mit Wilfried Weisbrod, Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Verband Region Rhein-Neckar, überein. Schon Mitte der 1980er Jahre sei im Baugesetzbuch festgelegt worden, den Flächenverbrauch zu beschränken. Die Resultate seien allerdings ernüchternd, das gesteckte Ziel, bis 2020 deutschlandweit nur noch 30 Hektar pro Tag zu verbrauchen, sei bei Weitem nicht erreicht und auf 2030 verschoben worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Rückenwind in der Sache erhofft sich die Grünen-Fraktion von der grün-schwarzen Landesregierung: „Wir wollen den Flächenverbrauch weiter reduzieren und halten weiterhin an dem Ziel der ,Netto-Null’ fest“, stehe im Kapitel Klima- und Naturschutz des Erneuerungsvertrags für Baden-Württemberg. Im Kapitel Bauen und Wohnen werde von der „Sicherung von landwirtschaftlichen Flächen“ und „notwendigen Grünflächen“ gesprochen. „Dies klingt geradezu wie ein klares Statement, im Gewann Biblis die Ausweisung als Landwirtschaftliches Vorranggebiet und als Regionalen Grünzug beizubehalten“, stellt Stadträtin Elke Dörflinger fest.

Die Bevölkerungsentwicklung als Begründung für weitere Neubaugebiete in Hockenheim heranzuziehen, sei ebenso nicht nachvollziehbar. Vielmehr müsse mittelfristig mit Leerständen in bestehenden Wohngebieten gerechnet werden, teilen die Grünen mit. Bei der Begehung habe sich herauskristallisiert, dass es sowohl in der Innenstadt als auch in den jetzt bestehenden neuen Wohngebieten im Biblis unbebaute Bauplätze oder leerstehende Einfamilienhäuser gebe.

„Mehrgeschossbauten oder Mehrfamilienhäuser passen sicher nicht in die Landschaft, der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum kann durch Einfamilienhäuser definitiv nicht gedeckt werden“, merkt Dörflinger an. Verwundert zeigten sich Anwohner über die Vorgehensweise der Verwaltung. Erinnerungen wurden wach: Die Bauherren und angehenden Biblisbewohner hätten sich im Laufe des Bebauungsplanverfahrens immer wieder vor neue Anforderungen und Vorschriften gestellt gesehen, die nicht einfach umzusetzen waren. Bei Planungen sei Verlässlichkeit ein hohes Gut, war man sich einig.

Innenentwicklung bleibt wichtig

Stadtrat Christian Keller verwies darauf, dass in den vergangenen Jahren die Innenentwicklung von herausragender Bedeutung gewesen sei. „Es besteht auch in Zukunft kein Grund, davon abzuweichen“, ist Keller überzeugt. Zudem zeige die Erfahrung, dass bei einem Neubaugebiet am Rande der Stadt die Investoren sich verstärkt auf diese Grundstücke konzentrierten, der Ortskern uninteressant werde und weniger Leben in der Innenstadt die Folge sei.

„Bei einer Innenstadtbebauung bleiben die Wege für die Bürger kurz“, unterstützte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Larissa Rotter die Argumentation ihres Fraktionskollegen. Dies wäre positiv für das Klima und entspreche dem Mobilitätskonzept der Stadt.

Bei allem Verständnis für bestehende Nutzungskonflikte, die Verbraucher hätten an der Erzeugung regionaler Produkte ein essenzielles Interesse, darin waren sich alle Vor-Ort-Teilnehmer einig. zg/ah

