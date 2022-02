Rückhand-Konter entscheidet über Sieg

Zum Abschluss des ersten Schulhalbjahres veranstaltete der Tischtennisclub (TTC) Hockenheim innerhalb der Kooperation mit den örtlichen Grundschulen sein traditionelles Tischtennisturnier. Die Kinder wurden bei dem sportlichen Event nach Alter und Fertigkeiten in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt, sodass jeder der Teilnehmer seinen Spaß hatte und mit Feuereifer dabei war.

Bei der jüngsten Gruppe stand neben Geschicklichkeitsspielen mit Schläger und Ball auch das einfache Spiel am Tischtennistisch auf dem Programm. Bea Baumann absolvierte die Übungen am besten, zeigte auch am Tisch eine überzeugende Leistung. Sie wurde somit verdiente Siegerin in ihrer Altersklasse. Knapp dahinter wurde Lina May zweite des Wettbewerbs und Rang drei belegten gemeinsam Max Eley sowie Fabian May.

In der Gruppe der „Profi“-Teilnehmer eroberte Thomas Mersmann knapp den ersten Platz vor Maximilian Putze. Finn Günther und Jasmin Mersmann boten ebenfalls sehr gute Leistungen und errangen beide mit der gleichen Wertung den dritten Platz.

In der mittleren Altersgruppe kam es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Silas Welter und Elias Alting. Der Rückhand-Konter und der Sieg im direkten Duell gaben schließlich den Ausschlag für Silas, der sich über seinen Erfolg freuen durfte. Hinter dem Zweitplatzierten Elias belegten Jerome Lindner und Paul Birke gemeinsam den dritten Platz.

Bei den Mädchen setzte sich Betül Düger knapp vor Milena Pfisterer durch. Beide konnten je zwei Übungen gewinnen. Schließlich entschied der Slalomlauf über den Titel. Dritte wurden Maya Pfisterer und Sarah-Sophia Morar.

Nach dem Turnier gab es bei der anschließenden Siegerehrung Pokale und Urkunden. Mit einem kurzen Ausblick auf die, auch im nächsten Schulhalbjahr stattfindende Kooperation, beendete Felix Eustachi die Veranstaltung. zg

