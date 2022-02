Rücklichter an zwei Lkw entwendet

Hockenheim/A6. Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost (in Fahrtrichtung Mannheim) an mindestens zwei Lastwagen die Rückleuchten entwendet. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 30-jähriger Lastwagenfahrer stellte seinen Lkw am Dienstagabend gegen 16 Uhr auf dem Lkw-Parkplatz der Rastanlage ab, um seine Ruhezeit einzuhalten. Als er am nächsten Morgen gegen 6 Uhr sein Fahrzeug starten wollte, wurde im Display die Fehlermeldung angezeigt, dass das Rücklicht defekt sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Nachschauen stellte er fest, dass die gesamten Beleuchtungseinrichtungen am Heck abmontiert und die Kabel durchtrennt waren. In gleicher Weise wurden an einem weiteren Lastwagen-Gespann, während der Fahrer

in seinem Fahrzeug schlief, die komplette Rückbeleuchtung entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.