Rücksicht statt Regeln

In den beiden Jahren der Corona-Pandemie wurden Gottesdienste in verantwortungsvoller Weise gefeiert und das Gemeindeleben gestaltet, teilt die katholische Seelsorgeeinheit in einer Pressemeldung mit. Staatliche Vorgaben seien beachtet und mit eigenen Schutzkonzepten verbunden worden. Dies hat erhebliche Mühe erfordert, Lernbereitschaft und Mitdenken, auch viel Kompromissbereitschaft und Rücksichtnahme. So sei es gelungen, die Gefahr von Ansteckungen im Gottesdienst möglichst auszuschließen, ohne dabei Form und Ästhetik wesentlich zu beeinträchtigen. Alle Gruppen und Gemeinschaften hätten Wege gesucht, sich zu treffen und das Gemeindeleben lebendig zu halten.

Die Verantwortung der Kirchengemeinde, dies auch weiterhin sicherzustellen, bleibe. Sie wachse sogar in dem Maß, in dem nach dem Auslaufen staatlicher Maßnahmen nun auch kirchliche Vorgaben zurückgenommen werden, gerade mit Blick auf besonders vulnerable Gruppen.

Entsprechend den allgemeinen Vorgaben stehe es allen Gottesdienstbesuchern frei, durchgängig ohne Maske mitzufeiern. Auch die Einhaltung von Abständen werde ganz dem Ermessen der Teilnehmenden und deren freiwilliger Rücksichtnahme überlassen. Dies gelte auch für die Nutzung der Gemeinderäume für die Veranstaltungen. zg

