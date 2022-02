Rücksichtslos rechts überholt auf A 61

Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag gegen 9.30 Uhr auf der Autobahn 61 auf Hockenheimer Gemarkung ereignete, sucht die Polizei. Eine 69-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Mercedes-Benz die rechte Fahrspur in Richtung Autobahndreieck Hockenheim, als sie von einem Wagen rechts auf dem Beschleunigungsstreifen an der Autobahnauffahrt Hockenheim überholt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin scherte auf die Fahrbahn der 69-Jährigen ein, ohne Rücksicht zu nehmen. Die Mercedes-Lenkerin versuchte, einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem sie nach links auswich. Hierbei kollidierte sie mit der Leitschutzplanke. Die 69-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand Sachschaden von 8000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, unter der Telefonnummer 06227/35 82 60 in Verbindung zu setzen. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2