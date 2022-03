Runde wird fortgesetzt

In zwei Nachholpartien der Runde vier der Stadtmeisterschaft gab es jeweils Schwarzsiege von Armin Hannig (SC Dielheim) gegen Andreas Krinke und Jan Mersmann (beide SV Hockenheim) gegen Norman Fellinger (SK MA-Lindenhof).

In einer Nachholbegegnung der dritten Runde in der Kreisklasse A spielte Hockenheim IV beim SSC Altlußheim II und kam mit 0:6 komplett unter die Räder.

Ein Hockenheimer Vierer-Senioren-Team trat in der Bezirksrunde der Badischen Senioren-Mannschaftsmeisterschaft beim SK Mannheim an und kam zu einem verdienten 3:1-Sieg. Die Punkte holten: Jürgen Möldner (remis), Manfred Werk (1), Gerold Rocholz (remis) und Christian Würfel (1).

Freier Spielabend

Am Freitag, 1. April, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend.

Am Sonntag, 3. April, wird die achte Verbandsrunde ausgetragen. Die zweite Mannschaft empfängt in der Zehntscheune im Spiel der Landesliga Nord 1 den SC Reilingen. Auch Hockenheim III hat in der Bereichsliga Nord 1 Heimrecht und spielt gegen den VLK Lampertheim. In der Kreisklasse A tritt Hockenheim IV beim SC Reilingen II. In der Kreisklasse B muss Hockenheim V ebenfalls auswärts gegen den DJB Steuben Feudenheim III antreten. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr.

Zuschauer und Gastspieler sind bei den Veranstaltungen willkommen. Es gelten die aktuellen Hygienekonzepte des Landes, der Stadt und der Schachvereinigung. In geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht. Beim Spielen kann die Maske abgesetzt werden. mw

