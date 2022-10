Sängerball feiert Comeback in der Hockenheimer Stadthalle

Nach zweijähriger Auszeit kehrt der Sängerball des AGV Belcanto am Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr zurück. In der Stadthalle wird dabei wie immer ein buntes und sehr unterhaltsames Programm geboten, zu dem Musikfreunde und alle weiteren Interessierten eingeladen sind.

Im Mittelpunkt steht das Lustspiel-Musical „Dä geizische Dippeschisser“. In diesem Stück verursacht der Chef einer Hockenheimer Konservenfabrik ein gehöriges Maß an Unruhe und Durcheinander in seiner Firma. Engstirnig und äußerst sparsam bringt er die Belegschaft und seine Familie gegen sich auf.

Klamauk und Witz

Als dann letztendlich seine Frau das Weite sucht und er die Zukunft seiner Kinder aufs Spiel setzt, läuft das Fass über. Die Angestellten und Arbeiter begehren auf und auch sein williger Handlanger, Vorarbeiter Hermann, kann die Lage nicht mehr retten. Das Ganze ist von Witz und Klamauk geprägt. Wie sich die Geschichte entwickelt und ob die Läuterung des geizigen Erbsenzählers gelingt, können die Zuschauer dann an diesem Abend in der Stadthalle herausfinden.

Mit den in die Handlung eingepassten Liedern der vereinseigenen Solisten (Romina Afflerbach, Kathrin Sabljo, Melanie Plautz, Timo Weber, Andreas Rohr, Manuel Schlosser, Anne Geser und Simon Schlegel) erwartet die Besucher des Sängerballs ein original Hockenheimer Musical, das man gesehen haben muss.

Zu Beginn des Abends wird der Chor des AGV Belcantos mit neuen Liedern die Ehrung verdienter Mitglieder begleiten. Die musikalische Leitung liegt beim Dirigenten Özer Dogan. Nach dem Theaterstück wird Disc Jockey Marco Cesar noch zum Tanz auflegen. Der Saal der Stadthalle öffnet bereits um 18.30 Uhr für das Publikum. Für die Verpflegung ist wie immer das Team des Restaurants Rondeau zuständig. Sitzplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden. Der Eintritt beträgt 5 Euro, für Kinder und Mitglieder ist er frei. zg