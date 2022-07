Hockenheim. Die „Grünen Engel“, eine Initiative, die sich für mehr Sauberkeit in Hockenheim einsetzt, möchte zum Mitmachen motivieren. Das nächste Treffen, um Müll zu sammeln, findet am Mittwoch, 13. Juli, 10 Uhr, statt. Treffpunkt ist der Brunnen vor der AOK in der Karlsruher Straße. Arbeitsgeräte sind vorhanden. Bitte Handschuhe mitbringen.

