Hockenheim. Man könnte den Eindruck bekommen, die Natur lege sich in diesen Wochen besonders ins Zeug, um uns im Lockdown eine Abwechslung zu bescheren. Nachdem so viele vom Menschen gemachte Beschäftigungs-, Zerstreuungs- und Erbauungsmöglichkeiten virusbedingt ausgefallen sind, lösen die kostenfrei und ohne Anmeldung gebotenen Unterhaltungsmöglichkeiten draußen einander ab.

Zunächst waren es Schnee und Eis in ungewohnter Häufigkeit und Intensität, gefolgt von Frühlingsgefühlen im Februar durch außergewöhnliche Wärme und strahlenden Sonnenschein, nun sind es besondere Farbschauspiele am Himmel, die den Menschen immer mal wieder aus der Monotonie des von Verboten geprägten Alltags herausreißen.

. . . der den Himmel am Mittwochmorgen in kräftiges Orange taucht . . . © Hagen Heer

Sie kommen von weit her zu uns: aus der Sahara. Schon vor zwei Wochen hatte der Wind den Staub aus der Wüste übers Mittelmeer zu uns geweht – damals mit dem unerfreulichen Effekt, dass Regen hinzukam und die winzigen Körnchen auswusch. Zum Leidwesen aller, die gerade Fenster geputzt oder Autos gewaschen hatten.

Diesmal kommt die Intensivierung von Abendrot und Morgenrot dank wolkenfreien Himmels ohne arbeitsreiche Begleiterscheinung. Besonders der Sonnenuntergang am Dienstagabend bot ein spektakuläres Bild, der Sonnenaufgang am Mittwoch, den unser Leser Hagen Heer beim morgendlichen Walken im Süden Hockenheims festgehalten hat, war ebenfalls beeindruckend. Die blasse Sonne braucht nur etwas länger, um die Luft zu erwärmen.

Probleme für Allergiker möglich

Dem optischen Gewinn steht leider als Kehrseite eine Verschlechterung der Luftqualität gegenüber, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Allergiker könnten Probleme bekommen, wenn die winzigen Körnchen in zu hoher Konzentration in der Luft sind, da sie zu den Pollen hinzukommen. Das reize unter Umständen Atemwege und könne typische Allergiesymptome auslösen. Chemisch belastet sei der Staub dagegen nicht, Pflanzen litten daher nicht unter einem eventuellen Belag.

Der Höhepunkt des Staubeintrags in die Atmosphäre soll laut Meteorologen übrigens am Mittwoch überschritten gewesen sein. Wir werden uns also wieder an „normale“ Sonnenauf- und -untergänge gewöhnen müssen.