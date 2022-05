Samstags ins Bürgerbüro

Das Rathaus bietet neben den regulären Öffnungszeiten zusätzlich einmal im Monat einen weiteren Öffnungstermin am Samstag an, sodass auch die Bürgerinnen und Bürger ihre Termine im Rathaus erledigen können, bei denen es unter der Woche nicht klappt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Die offenen Samstage finden an folgenden Terminen statt: 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 10. September, 8. Oktober, 12. November und 3. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Termine werden ausschließlich per Anmeldung über den städtischen Online-Terminkalender oder via Telefon (06205/2 10) vergeben. zg

