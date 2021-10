Sanierung der Oftersheimer Straße in Hockenheim liegt im Zeitplan

Hockenheim. Die Tiefbaumaßnahmen in der Oftersheimer Straße sollen bis Ende des Monats abgeschlossen worden sein. Die umfassende Sanierung liege im Zeitplan, teilt der städtische Pressesprecher Christian Stalf mit: „Ziel ist es, wenn alle Faktoren mitspielen, bis Weihnachten die Oberfläche nahezu vollständig herzustellen.“ Eine neue Kanalisation und sanierte Wasserleitungen, ein neu definierter Straßenraum mit optimierten Kreuzungspunkten, eine moderne Beleuchtung und zusätzliche Stellplätze sollen für die Anwohner am Ende der rund 14 Monate Bauzeit stehen, die Mitte Juli begonnen hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der neue Kanal ist in der Schützenstraße bereits eingebunden und an das bestehende Kanalnetz angeschlossen. Die Abwasserrohre zwischen der Schützenstraße und Bürgermeister-Hund-Straße ist komplett verlegt, rund 140 Meter Betonkanal mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern. In diesem Abschnitt sind bereits alle Hausanschlüsse und neue Straßeneinläufe angebunden.

Mehr Schächte erforderlich

Keine Baustelle ohne Überraschungen: Mehrleistungen kamen laut Stalf im Zuge der Kanalanschlüsse der Wohnblöcke zutage, da jeweils zwei Gebäude über einen Ablauf entwässert wurden. Dies werde nun getrennt, sodass jedes Haus einen eignen Anschluss erhält. Dazu müssen in Summe 14 Schächte mehr gesetzt werden als ursprünglich vorgesehen. Diese Arbeiten laufen aktuell und sind etwas zeitintensiv.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Verkehr Oftersheimer Straße ist gesperrt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sperrung Oftersheimer Straße seit heutigem Montag Baustelle Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schützenstraße Ende Juni soll Verkehr rollen Mehr erfahren

Bereits verlegt ist die Wasserleitung mit einer Länge von 170 Metern, hier laufen aktuell Druckprüfungen und Desinfektionen. In Vorbereitung ist die Umlegung der Gasleitung in der Schützenstraße, das soll ebenfalls in den kommenden beiden Wochen erledigt werden. Wenn der Tiefbau Ende Oktober abgeschlossen ist, beginnt die Baufirma mit dem Oberbau: Kabel, Schutzrohre und im Anschluss Rinnen und Pflaster sowie vorgelagert alle Tragschichten werden eingebracht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für die Großbaustelle sind Kosten von rund 1,6 Millionen Euro kalkuliert worden. Die Sanierung ist dringend erforderlich, da Untersuchungen gezeigt hatten, dass der Kanal in der Oftersheimer Straße stark geschädigt und an einigen Stellen sogar schon komplett zersetzt ist, sodass vermehrt Verstopfungen auftraten. Darüber hatte die Stadtverwaltung in ihrer Gemeinderatssitzung im Februar ausführlich informiert.