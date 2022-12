Santa Claus kommt

Mit vielen PS, aber nicht so aerodynamisch wie andere Fahrzeuge kommen an diesem Samstag die Coca-Cola-Weihnachtstrucks an den Hockenheimring. Im großen Fahrerlager des Hockenheimrings können Besucher von 15 bis 20 Uhr in die glitzernde Weihnachtswelt des Brauseherstellers eintauchen und sich von Santa Claus, festlichen Lichtern, Gerüchen und Attraktionen verzaubern lassen.

Aufgrund von Erfahrungswerten vor der Corona-Pandemie geht die Ring GmbH von 10 000 bis 15 000 Besuchern aus. Da der anderweitig vermietete Parkplatz P 2 nicht zur Verfügung steht, können die Parkflächen im Nahbereich der Rennstrecke genutzt werden. Sie werden nach und nach belegt. Über die Zugänge unterhalb der Haupttribüne sowie die Fahrerlager-Zufahrt Süd gelangen die Weihnachtsfans zu den knallroten Lastern der Coca-Cola-Weihnachtswelt mit virtueller Schlittenfahrt und übergroßer Schneekugel als Fotomotiv. mm