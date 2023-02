Sarah Haberbosch löst Sophia Birk beim Hockenheimer SV ab

Hockenheim. Sarah Haberbosch ist neue Jugendleiterin des HSV-Jugendvorstands. Ihre Vorgängerin Sophia Birk hatte bei der Hauptversammlung angekündigt, sich nach acht Jahren nicht mehr für das Amt aufstellen zu lassen. Die Mitglieder wählten Sarah Haberbosch, bisher zweite Jugendleiterin und dankten Sophia Birk für die erfolgreichen Jahre unter ihrer Leitung.

Sophia Birk bleibt dem Jugendvorstand als Beisitzerin erhalten, was die Mitglieder aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung sehr begrüßten. Mit Melanie Zahn verliert der Jugendvorstand ein weiteres geschätztes Mitglied. Auch ihr galt Dank für die vielen gemeinsamen Jahre.

Der neue Jugendvorstand Jugendleiterin Sarah Haberbosch, zweite Jugendleiterin Mara Sattel. Kassiererin Stella Seyfang, Schriftführerin Nele Baumann, Pressewartin Sarah Oechsler. Beisitzerinnen Zoe Baumann, Louisa Braun, Lena Kirrmaier und Elisabeth Zavodny.

Sophia Birk berichtete von einem erfreulicherweise wieder sehr ereignisreichen Jahr. Neben der erfolgreichen Halloweenparty für die sieben- bis elfjährigen Gruselfans des Vereins fand erstmalig ein Ausflug für die Zwölf- bis 16-jährigen HSVler statt. Es ging mit einem Bus in die Sprungbude nach Ladenburg, wo sich die Jugendlichen gemeinsam in Ninja Parcours beweisen und in Schnitzelgruben fallen lassen konnten. Sophia Birk bedankte sich bei allen Mitgliedern des Jugendvorstands für deren Mithilfe und Engagement, ohne die solche Events nicht möglich wären.

Dieses Jahr plant das Gremium wieder einige Aktionen: Neben der Halloweenparty soll der Ausflug für die Jugendlichen zur Tradition werden und auch die österliche Bewegungslandschaft für die Kleinsten soll wieder stattfinden. zg/so