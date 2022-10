Sattelzug fährt auf A6 bei Hockenheim in Absperrwand der Autobahnmeisterei

Hockenheim. Ein Sattelzug ist am Dreieck Hockenheim auf der A6 in eine Absperrwand der Autobahnmeisterei gefahren. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, sicherte das Fahrzeug eine Tagesbaustelle als sich der Unfall gegen 10.30 Uhr auf der Überleitung zur A61 in Fahrtrichtung Speyer ereignete.

Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der rechte Fahrstreifen ist aktuell gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Mehr Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.