Schachtalente trumpfen auf

Hockenheim. Bei den Nachholpartien der vierten Runde der Stadtmeisterschaft im Schach konnten Dr. Christian Günther und Julius Elk von der Schachvereinigung Hockenheim (SV) Siege einfahren. Die Gesamtführung haben Dr. Christian Günther und Jürgen May inne. Bei der nordbadischen Schulschachmeisterschaft haben mit Lias Piechatzek und Samuel Kruspel zwei talentierte Schüler der Schachvereinigung im Team für die Markus-Schule Neulußheim einen hervorragenden dritten Platz erkämpft und sich somit für die badische Endrunde am 24. März in St. Leon-Rot qualifiziert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Jugendschach beginnt an diesem Freitag, 17. März, um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort. Um 19.45 Uhr startet die 5. Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft. In der badischen Oberliga tritt die erste Mannschaft der SV am Sonntag, 19. März, in Karlsruhe an. Als einer der ältesten deutschen Schachvereine geht der Gastgeber als Favorit ins Rennen. Spielbeginn ist um 11 Uhr im Anne-Frank-Haus. zg/mw