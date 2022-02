Schachvereinigung: Emil Skibba siegt am Brett

Hockenheim. Die Schachjugend beteiligt sich an zwei Online-Blitzturnieren auf dem Lichess-Server. Eingeladen waren Schachjünger aus Albstadt (Oberschwaben), Heidelberg, Buchen und Hockenheim. In dem 14-köpfigen, sehr spielstarken Teilnehmerfeld setzte sich in der Gesamtwertung beider Turniere Emil Skibba durch.

Emil Skibba gewinnt das Online-Blitz-turnier. © Simone Heidbrink

Der Hockenheimer besiegte den favorisierten und lange führenden Mika Trunk vom BG Buchen, der Zweiter wurde, in einer dramatischen Partie und setzte sich damit verdient an die Spitze. Dritter wurde Philipp Henze. Den Preis für das beste Mädchen erhielt Anna-Katharina Piontek (beide Schachvereinigung Hockenheim).

Im Jugendbereich findet bis auf Weiteres kein Trainingsbetrieb statt. Die Erwachsenen treffen sich am Freitag, 4. Februar, 19.30 Uhr, in der Zehntscheune. Um 19.45 Uhr beginnt das Monatsblitzturnier. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. Es gelten die aktuellen Hygienekonzepte des Landes sowie der Stadt.