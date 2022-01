Schildkröte Sammy erklärt Ampel und Co.

Hockenheim. Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr richtig? Die kindgerechte Beantwortung dieser Frage haben sich die Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar und der K&L Verlag zum Ziel gesetzt und ein leicht verständliches Malbuch für Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter herausgegeben.

Landtagsvizepräsident und Wahlkreisabgeordneter Daniel Born unterstützt die Aktion seit Jahren gerne: „Kinder brauchen Sicherheit – gerade im Straßenverkehr. Die Kreisverkehrswacht leistet hier einen tollen Job. Es ist sehr wichtig, dass Kinder spielerisch lernen, Gefahren gut einzuschätzen und sich richtig zu verhalten.“

Spielerisches Lernen

Das Buch bereitet die Kinder mit vielen auszumalenden Bildern spielerisch auf die Gefahren und das richtige Verhalten im Straßenverkehr vor. Leicht verständlich kommentiert und erläutert die Schildkröte Sammy auf 36 Seiten die verschiedenen Situationen. So lernen die Kinder die Ampel kennen, erfahren, wann ein Fahrrad verkehrssicher oder warum ein Helm wichtig ist. Gleichzeitig können Erzieher und Eltern die Abbildungen mit den Kindern besprechen und üben.

Mithilfe der Unterstützung vieler örtlicher Unternehmen können die Mal- und Arbeitsbücher kostenlos an die Vorschulkinder und Erstklässler im Kreis Rhein-Neckar ausgegeben werden. „Ich finde das ausgezeichnet und habe mich deshalb diesem Engagement sehr gerne angeschlossen“, so der SPD-Politiker. Die Malbücher liegen auch in seinem Wahlkreisbüro in Hockenheim aus. zg

