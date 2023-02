Schlagerstars aus dem Fernsehen live erleben

Heimatsterne sind die hellsten und kräftigsten Botschafter, die Licht, Wärme und Geborgenheit schenken. Beim gemeinsamen Konzertprogramm Südtiroler Heimatsterne präsentieren die fernsehbekannten Stars aus Südtirol Oswald Sattler, Geschwister Niederbacher, Alexander Rier, das Kastelruther Männerquartett sowie Sängerin und Moderatorin Nadin Meypo erstmals gemeinsam die Höhepunkte aus ihrer Kastelruther Heimat. Die Schlager- und Volksmusikstars präsentieren am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr eine musikalische Liebeserklärung an Südtirol und ihre Heimat.

Dabei erwartet die Gäste ein zauberhafter Abend für die ganze Familie voller guter Laune, mit Zeit zum Träumen, Abschalten, Mitsingen und Schunkeln. Oswald Sattler gründete mit 18 Jahren gemeinsam mit Freunden die Kastelruther Spatzen. 18 ausgefüllte Jahre lang war er wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Formation und heimste Goldene Schallplatten, Auszeichnungen sowie Sieger-Titel ein und schrieb mit der Band Musikgeschichte. Danach kam er als Solokünstler auf die Bühne und überzeugte mit seinen Interpretationen von Liedern über die Dolomiten.

Authentizität pur

Er gewann den Grand Prix der Volksmusik, erhielt zahlreiche goldene Schallplatten und erhielt sogar zweimal die Goldene Stimmgabel. In seiner Freizeit genießt er die Natur auf der Seiser Alm und tankt, umgeben von seinen Tieren, Kraft für das Tourneeleben. Keiner kann die mächtige Südtiroler Heimat authentischer präsentieren als Oswald Sattler mit seiner ruhigen Art und der harmonischen Stimme.

Die Geschwister Niederbacher – das sind Manfred, Christina, Angelika und Andrea. Auch wenn es zwischen den Geschwistern teilweise große Altersunterschiede gibt, stehen die Südtiroler mit voller Begeisterung und Leidenschaft zusammen auf der Bühne und überzeugen das Publikum mit ihrer Volksmusik. Nach Veröffentlichung ihrer ersten beiden Alben „Gemeinsam“ und „Ein Lied für Mama“ startete ihre bundesweite Karriere. Mittlerweile wurden sie überhäuft mit Auszeichnungen wie dem „Volksmusikstern“ oder der Goldenen Schallplatte.

Nach zahlreichen weiteren Alben, Touren und Auftritten präsentierte die Volksmusikgruppe ihren neuen Film „Musikzeit“ in Zusammenarbeit mit dem Rai Sender Bozen. Außerdem kann man die Familiengeschichte der Geschwister Niederbacher in ihrem 2017 erschienenen Buch „Wo der Himmel anfängt“ nachlesen. Für ihre großen Erfolge wurden sie im selben Jahr mit der „Meraner Rose“ in Gold ausgezeichnet.

Vielfältige Stilmischung

Seit einigen Jahren begeistert das Kastelruther Männerquartett seine Fans mit einer Mischung aus heimatlichen Liedern, volkstümlichen Schlagern sowie klassischen Melodien, aber auch sakralen Klängen mit besinnlicher und beruhigender Wirkung. Die beeindruckende Harmonie der vier großartigen Stimmen vermittelt die Hingabe des Gesangs und die Ehrlichkeit der Lieder. Ihre Hiterfolge wie „Der Frieden in den Bergen“, „Du bist mein Kind“ und „Gipfel im Abendschein“ dürfen auch bei diesem Konzert nicht fehlen. Ein Hauch Südtirol, das Flair der Dolomiten und musikalische Grüße von der Seiser Alm werden die Besucher erfreuen.

Alexander Rier, der Sohn von Kastelruther-Spatzen-Sänger Norbert Rier, wurde vorgelebt, wie ein Star-Dasein – allen Klischees zum Trotz – aussehen kann. Trotz Millionen verkaufter Tonträger und mindestens genauso vieler offener Fanherzen stand die Familie für den Sänger der Kastelruther Spatzen immer an erster Stelle.

Kein Wunder also, dass er irgendwann auch Lust bekommen hat, in die Musikbranche einzusteigen. Mit seinem aktuellen Album „Liebe ist mehr“ ist Rier ein durchweg abwechslungsreiches und vielfältiges Projekt gelungen. In der heutigen Zeit voller Hektik und Rastlosigkeit zeugt es von großem Mut, der Liebe wieder ihren angestammten wichtigen Platz zu verschaffen, was Rier hierbei gelingt.

Nadin Meypo gilt hingegen mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur hat die gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans. Mit ihrer aktuellen Single ist sie in die Charts eingestiegen und produziert gerade ein neues Album bei einem namhaften Schlagerproduzenten, der auch Branchengrößen wie Beatrice Egli oder Semino Rossi betreut. Das Publikum darf sich von der Musik der Südtiroler Sterne verzaubern lassen, die Bilder der Dolomiten genießen, sich zurücklehnen und die Geschichten aus deren Heimat genießen. Je nach Kategorie kosten die Tickets zwischen 38,50 und 44,50 Euro. lj