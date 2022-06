Schnaken bekämpft

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage waren teilweise ausreichend, um einige Gräben und Senken in den Wäldern fernab des Rheins zu fluten, teilt die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage mit. Nach Schöpfkontrollen seien in den Flächen eine bekämpfungsrelevante Menge an Stechmückenlarven festgestellt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Größtenteils können die Bereiche zu Fuß aus behandelt werden, vereinzelt fanden am Donnerstag auch kurze Helikopterflüge statt. In einigen Regionen waren die überfluteten Flächen groß genug, dass ein Hubschrauber zum Einsatz kommen konnte. In Baden-Württemberg wurden bei Hockenheim und im Raum Rastatt Flächen von der Luft aus behandelt, in Rheinland-Pfalz wurden kurze Flüge bei Gommersheim, Fußgönheim, Worms und Hahnheim unternommen. zg