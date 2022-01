"Schneewittchen" kommt in die Stadthalle

Hockenheim. Das Theater Liberi führt am heutigen Mittwoch, 5. Januar, in der Hockenheimer Stadthalle "Schneewittchen" als Musical auf. Die Veranstaltung für Groß und Klein beginnt um 16 Uhr. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause. Die Karten kosten an der Tageskasse je nach Kategorie 27/24/20 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist es je zwei Euro billiger.

Der Zutritt zum Musical ist nur unter 2G-Plus-Regelung zulässig. Das bedeutet, dass sich Geimpfte und Genesene zusätzlich testen müssen. Ein Schnelltest darf maximal 24 Stunden, ein PCR-Test maximal 48 Stunden alt sein. Davon ausgenommen sind Personen, die geboostert sind oder deren vollständige Schutzimpfung nicht mehr als drei Monaten her ist. Für Genesene gilt auch die Drei-Monats-Regelung. Ausgeschlossen sind zudem Kinder und Jugendliche mit vollständigem Impfschutz bis einschließlich 17 Jahre und Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel.