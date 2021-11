Schneller Ablauf möglich

Die Stadtverwaltung hat jetzt einen wichtigen Schritt für eine bessere Entwässerung in der Oberen Mühlstraße umgesetzt. Dafür baute sie laut Pressemitteilung in Kooperation mit der Firma Sax+Klee in Höhe der Hausnummer 8 ein neues, unterirdisches Mischwasserpumpwerk ein. Das Pumpwerk soll sicherstellen, dass beispielsweise Regenwasser von der Mühlstraße kommend schneller Richtung Stöcketweg abläuft. Davon profitierten die Anwohner nach Angabe der Verwaltung doppelt: „Ein schnellerer Wasserablauf wird gewährleistet und finanziell muss weniger eigener Aufwand für die Beseitigung des Wassers betrieben werden.“

Im Vorfeld wurde ein Absenkschacht mit einer Höhe von fast sieben Metern in das Erdreich abgelassen. Dies erfolgte im Absenkverfahren, weil sich das neue Pumpwerk im Bereich des anstehenden Grundwassers befindet. In diesen Schacht wurde nun das eigentliche Mischwasserpumpwerk herabgelassen.

Monolith ins Erdreich versenkt

Das neue Pumpwerk unter der Oberen Mühlstraße soll für die Anwohner Vorteile bei der Entwässerung bringen. © Lenhardt

Das Werk ist ein monolithischer Behälter, also aus nur einem einzigen Guss bestehend. Der Freiraum zwischen Schacht und Mischwasserpumpwerk wurde nach der Kanaleinbindung mit Beton aufgefüllt. Das anfallende Schmutzwasser wird mit der Hilfe von zwei Pumpen in die Kanalisation Richtung Stöcketweg abgeführt.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg sowie Marcus Held und Reiner Lenz vom Fachbereich Bauen und Wohnen der Stadtverwaltung verfolgten den Einbau der Anlage. Die Maßnahme konnte binnen zwei Stunden umgesetzt werden. Anschließend erfolgte die Wiederherstellung der Straße. Die Investitionskosten für das neue Pumpwerk belaufen sich auf rund 150 000 Euro. zg

