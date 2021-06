Schnelltestnetz wird in Hockenheim immer enger geknüpft

Hockenheim. Seit kurzer Zeit bietet der dm-Drogeriemarkt an immer mehr Standorten Corona-Testzentren an. Jetzt ist es auch in Hockenheim so weit: „Mit den kostenfreien Corona-Antigen-Schnelltests unterstützt dm die Bundesregierung und die Länder bei der Bewältigung der Pandemie, damit die Menschen in ihrem Alltag wieder ein Stück Normalität erleben können und zum Beispiel Bildungs- oder Kultureinrichtungen wieder besuchen sowie andere Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote unbeschwerter nutzen können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da es auch in der Rennstadt einen dm-Standort gibt, griff man bei der Abteilung Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung flugs zum Telefonhörer und richtete die Anfrage an dm, ob ein Testzentrum auch in Hockenheim möglich sei. Wenn die Mitarbeiter vor Ort einverstanden seien, jederzeit, lautete die Antwort.

Die Mitarbeiter um Marktleiterin Jessica Sternbacher waren dazu bereit und so konnte sich nun Oberbürgermeister Marcus Zeitler vor Ort über die Eröffnung einer weiteren Teststelle in der Rennstadt freuen. „Eine tolle Bereicherung“, so der Rathauschef: Er sei ein Verfechter von möglichst vielen Stationen und dem Motto „testen, testen, testen.“ „Je mehr Teststationen es gibt, desto besser für die Gemeinschaft, weil kontrollierte Schnelltests für mehr Sicherheit sorgen“, stimmt Jessica Sternbacher ihm zu und fügt hinzu: „Wir wollen doch alle zurück zur Normalität.“

Aus dem vorderen Nasenbereich

Wer sich bei dm testen lassen will, der kann über dm.de/corona-schnelltest-zentren oder „Mein dm“-App das gewünschte Schnelltest-Zentrum auswählen und einen Termin für den kostenlosen Test wählen. Zu diesem sollten die Testpersonen symptomfrei, mit medizinischer oder FFP 2-Maske, Terminbestätigung sowie gültigem Ausweis pünktlich anwesend sein. Minderjährige benötigen zudem eine ausgefüllte Einwilligungsbestätigung der Erziehungsberechtigten. Geschulte Mitarbeiter klären zum Testverfahren auf und entnehmen für den Antigen-Test aus dem vorderen Bereich der Nase einen Abstrich. Nach etwa 15 Minuten erhält der Getestete das zertifizierte Ergebnis per E-Mail übermittelt.

Und wenn sich weiterhin jeder an die Maskenpflicht halte, die AHA-Regeln beachte, dann seien dies zusammen mit den Testzentren Riesenschritten im Kampf gegen Corona, stellt Oberbürgermeister Marcus Zeitler abschließend fest.