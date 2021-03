Jeder Bürger hat zurzeit Anspruch auf einen kostenlosen Covid-19-Schnelltest pro Woche. Die Stadt begrüßt die Durchführung dieses Angebots durch die HNO-Praxis Dr. Lindenberger ab Dienstag, 16. März, teilt die Verwaltung mit. Termine können ab Montag, 15. März, telefonisch unter der Nummer 06205/3 06 62 70 täglich von 9 bis 13 Uhr sowie zusätzlich dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 18 Uhr vereinbart werden. Die Verfügbarkeit der Termine richtet sich nach der Nachfrage.

Das Angebot kommt vorrangig den Personengruppen zugute, die bisher keinen Anspruch im Zuge der Testverordnung hatten. Dazu zählen insbesondere folgende Personen: die in Kontakt zu gefährdeten Personengruppen stehen (zum Beispiel pflegende Angehörige); die im beruflichen oder privaten Umfeld viele soziale Kontakte haben oder hatten (beispielsweise Beschäftigte in Kindergarten oder Schulen, Polizei, Verwaltung oder Einzelhandel); Kinder und Jugendliche aus Kindergärten und Schulen sowie deren Eltern oder Beschäftigte in der Jugendhilfe. Das teilt die Verwaltung mit.

Bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis muss noch ein PCR-Test durchgeführt werden. Dieser Abstrich kann ebenfalls in der Praxis Dr. Lindenberger gemacht werden und wird an ein Labor geschickt. Bei einem ebenfalls positiven PCR-Testergebnis besteht eine Meldepflicht. Alle personenbezogenen Daten werden an das Gesundheitsamt übermittelt. zg