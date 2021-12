Schnelltests auf dem Zehntscheunenplatz

Hockenheim. Die Stadtverwaltung bietet in Kooperation mit „Minessa Medical Deutschland“ eine zusätzliche Schnelltest-Möglichkeit auf das Coronavirus an, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Interessierte Bürger können ab Dienstag, 7. Dezember, 10 Uhr, auf dem Zehntscheunenplatz gegenüber der Stadtbibliothek schnell und unkompliziert einen Corona-Test durchführen lassen. Die Lage mitten im Herzen Hockenheims ermöglicht es, dass die Teststation sehr gut zu erreichen ist. Das Angebot ist im Rahmen der „Bürgertestung“ kostenlos.

Die Testungen finden von Montag bis Samstag jeweils von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt, außer am Eröffnungstag, Dienstag, 7. Dezember. An diesem Tag ist Start um 10 Uhr. Sonntags kann man sich von 9 bis 15 Uhr testen lassen. Ein Test ist auch ohne Termin möglich, unter www.schnell-coronatest.de kann ein Termin vereinbart werden.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler betonte, dass dies für die Bürger eine Testmöglichkeit sei, die optimal zu erreichen ist. Durch die zentrale Lage könne so auch ein spontaner Test durchgeführt werden. zg