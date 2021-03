Die Stadtverwaltung bietet ab sofort Corona-Schnelltests für Lehrer, Schüler und deren Eltern in der Stadt an. Dafür kann das Anfang dieser Woche in Betrieb gegangene Corona-Schnelltestcenter der Firma Lichtfeld im Mörscher Weg 10 in Anspruch genommen werden, teilt die Stadt mit. Die Schulen seien mit einem Brief informiert worden. Das Testcenter öffnet derzeit an zwei Tagen die Woche: montags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Zusätzlich wird ab Samstag, 27. März, jeden zweiten Samstag getestet.

Jedem Schüler oder Lehrer, der das Angebot in Anspruch nehmen möchte, steht ein kostenloser Test pro Woche zur Verfügung, jeder weitere kostet 25 Euro. Das Ergebnis erhalten Lehrer und Schüler per E-Mail. Sofern es sofort benötigt wird, kann es nach rund 20 Minuten Wartezeit vor Ort abgefragt werden.

Weiteres Testangebot läuft aus

Die Testung erfordert die Vorlage einer Einwilligungserklärung und eines Ausweispapiers. Die Einwilligungserklärung und weitere Infos können auf der Internetseite der Firma Lichtfeld unter www.lichtfeld.com/coronatest abgerufen werden.

Die Stadt bietet darüber hinaus seit 22. Februar ein freiwilliges Testangebot für Schul- und Kindergartenpersonal an. Dazu kommen medizinisch geschulte Mitarbeiter der Firma KTS noch bis einschließlich 31. März jeweils montags und mitt-wochs in die Kindertagesstätten. Dienstag und Donnerstag testen die Mitarbeiter der Firma KTS in den Schulen. Die Nachfrage sei groß . zg