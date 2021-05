Schnelltests in Stadthalle

Die Stadtverwaltung bietet in Kooperation mit der Stadthalle eine zusätzliche Schnelltest-Möglichkeit auf das Coronavirus an. Interessierte können bei dieser „Bürger-Testung“ ab Dienstag, 1. Juni, im Foyer der Stadthalle schnell und unkompliziert einen Corona-Test durchführen lassen. Das Angebot ist kostenlos.

Die Testungen im Foyer können Dienstag bis Samstag, 10 bis 14 Uhr und 17 bis 19 Uhr, wahrgenommen werden. Am Dienstag, 1. Juni, wird nur von 17 bis 19 Uhr getestet, am Donnerstag, 3. Juni, ist das Testteam von 10 bis 14 Uhr vor Ort. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Unabhängig von den Testungen im Foyer der Stadthalle hat das Restaurant „Rondeau“ innerhalb der bekannten Geschäftszeiten geöff-net: Dienstag bis Samstag, 10 bis 14 Uhr, sowie von 17 bis 21 Uhr.

Die Testungen werden von medizinischem Fachpersonal der Firma KTS durchgeführt. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten für die Stadt bereits erfolgreich Corona-Prüfungen an den Schulen und in den Kindergärten durchgeführt. „Wir freuen uns, dass wir in Zusammenarbeit mit KTS den Bürgerinnen und Bürgern diese Option anbieten können, sodass ein weiterer Schritt hin zur Normalität gemacht werden kann“, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler. zg