Schnuppertraining bei Cheerleadern

Hockenheim. Die Gelegenheit, den vielseitigen Sport Cheerleading zu entdecken, bieten die „Little Devils“, das Peewee-Team der Blue Devils Cheerleader des HSV, am Donnerstag, 8. Juli. Interessierte Mädchen und Jungen sind eingeladen zu einem offenen Schnuppertraining in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr in der Hubäckerhalle.

Interessenten der Jahrgänge 2010 bis 2015 können in diesem offenen Training die verschiedenen Facetten des Sports Cheerleading wie Tanz, Akrobatik, Sprünge und Pyramiden kennenlernen und dabei eine Menge Spaß haben, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Vom absoluten Neuling bis zum erfahrenen Cheerleader, Turner, oder Tänzer – jeder kann am 8. Juli vorbeischauen und im Team die Grundlagen des Cheerleadings erlernen.

Mitbringen müssen die Teilnehmer nur sporttaugliche Kleidung, Sportschuhe und ausreichend Getränke. Aufgrund der aktuellen Situation muss die Teilnahme am Probetraining vorab angemeldet werden per E-Mail an silvana.haasis@gmail.com. Als Antwort gibt es weitere Informationen zum Schnuppertraining. Fragen beantwortet Silvana Haasis ebenfalls über diese Adresse. zg

