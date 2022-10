Schockanrufer erbeutet rund 14.000 Euro in Hockenheim

Hockenheim. Einen weiteren Fall von Telefonbetrug hat es vergangene Woche in Hockenheim gegeben. Wie die Polizei mitteilt, erhielt eine 78-Jährige einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der vorgab, dass ihre Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun wegen eines Nervenzusammenbruchs im Krankenhaus sei. Danach wurde die 78-Jährige mit einer weinenden Frau verbunden, die angab, dass ihre kleine Tochter bei dem Verkehrsunfall verletzt worden sei.

Die Betrüger ließen die Frau glauben, sie müsse einen fünfstelligen Kautionsbetrag bezahlen, um, eine Gefängnisstrage für ihre Schwiegrtochter zu verhindern. Die Seniorin, die glaubte, tatsächlich ihrer Schwiegertochter zu helfen, übergab gegen 16 Uhr an einem vereinbarten Übergabeort in der Bachstraße Vermögenswerte von rund 14.000 Euro an einen bislang unbekannten Abholer, der dann zu Fuß Richtung Feld flüchtete.

Täterbeschreibung

Die 78-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: Mitte 20, circa 175 cm groß, schmale Körperstatur, ohne Bart; der unbekannte Täter trug kurzes dunkles Haar und war mit einer blauen Jeanshose und einem hellblauen Sweatshirt bekleidet.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise im vorliegenden Fall geben können, wenden sich bitte das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444. Wer selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden ist, soll die örtlich zuständige Polizeidienststelle und in dringenden Fällen wählen den Polizeinotruf 110 wählen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie Verhaltenstipps stellt die Polizei unter dem nachfolgenden Link bereit: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Weitere Tipps der Polizei

In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf hin, keine Geldbeträge an fremde Menschen zu übergeben oder an vereinbarten Orten zu hinterlegen. Die Polizei hole nie Geld, Schmuck oder Wertgegenstände an der Haustür ab oder lasse diese von Boten abholen.

Ansonsten rät die Polizei, nicht am Telefon über die persönliche finanzielle Situation zu sprechen und sich auch nicht unter Dreck setzen zu lassen. Im Zweifel sei es ratsam, sich mit Familie oder anderen vertrauten Personen zu beraten. Diese sollte man außerdem unter den bereits bekannten Rufnummern kontaktieren und bei verdächtigen Anrufen die Polizei unter der Notrufnummer 110 verständigen. Wer bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden ist, solle das unbedingt bei der Polizei anzeigen.