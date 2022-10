„Schönster Tag meines Lebens“

Als Sheldon van der Linde die Ziellinie auf dem Hockenheimring überquerte, wurde er von einem Feuerwerk am Streckenrand begleitet. Auf der digitalen Anzeigetafel lief der Schriftzug „Sheldon van der Line DTM Champion 2022“ in Dauerschleife. Dem 23-jährigen Südafrikaner schossen noch im Cockpit die Tränen in die Augen. „Es ist einfach nur unglaublich“, schluchzte van der Linde (BMW, Schubert

...