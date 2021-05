Schon fünf Rohrbrüche unter der Oberen Hauptstraße

Hockenheim. Yusuf Saroglu hält das Ausgrabungsstück in die Höhe: Über 110 Jahre hat es in der Erde unter der Oberen Hauptstraße gelegen. Saroglu ist kein Archäologe, sondern Mitarbeiter der Baufirma, die derzeit in der Oberen Hauptstraße für die Erneuerung der Infrastruktur sorgt. Es handelt sich um ein Stück Wasserleitung aus Grauguss: „absolut korrosionsarm, aber ab einem gewissen Alter spröde und bruchanfällig“, weiß René Ballreich, Rohrnetzmeister der Stadtwerke.

Diese Erfahrung haben die Anwohner der Großbaustelle seit Anfang April gleich fünfmal gemacht: So oft musste an verschiedenen Stellen das Wasser wegen eines Rohrbruches abgestellt werden. Der erste Schaden entstand laut Ballreich am 6. April in Höhe der Hausnummer 55, der bisher letzte am vergangenen Montag bei den Nummern 65/67.

1909 wurde die Leitung aus dem Material, das bis in die 1960er Jahre in Gebrauch war, hier verlegt, berichtet Ballreich. Sie ist damit eine der ältesten noch im Stadtgebiet betriebenen. Wobei das Alter allein sie nicht unsicher machen würde, unterstreicht der Rohrnetzmeister.

Die wiederholten Schäden seien auf die Belastungen zurückzuführen, denen das betagte Stück durch die Bauarbeiten ausgesetzt ist: Das Gewicht der Baumaschinen wird nicht mehr durch den Asphalt verteilt, Erschütterungen und Vibrationen entstehen durch Ausgraben und Einbringen von Spundwänden sowie durch die Verdichtung des Bodens nach Abschluss der Arbeiten.

Keine Fehler beim Baggern

Ballreich widerspricht damit Kritik von Bürgern in sozialen Netzwerken, die Bemerkungen posteten wie: „Langsam frage ich mich, ob das irgendwie keine Profis sind, die da arbeiten.“ Die Leitung sei nicht durch Fehler in der Maschinenbedienung angebaggert worden, sondern durch Erdbewegungen gerissen, die Leitungspläne liegen vor. Dass das in den vergangenen Wochen vermehrt passierte, liege an der höheren Anschlussdichte im aktuellen Bauabschnitt.

Baustelle Obere Hauptstraße: Stand der Arbeiten Bachstraße: Pflasterarbeiten werden zum Ende dieser Woche abgeschlossen. Obere Hauptstraße, Abschnitt 1 b: Kanalbauarbeiten: von Heidelberger bis Rathausstraße abgeschlossen, aktuell läuft Bereich Rathausstraße bis Mittlere Mühlstraße. Rohrleitungsbau: Hauptleitungen Gas und Wasser bis Mittlere Mühlstraße sind verlegt. Als Nächstes stehen die Hausanschlussleitungen zwischen Unterer- und Mittlerer Mühlstraße an. Straßenbau: Zwischen Heidelberger- und Unterer Mühlstraße in vollem Gange. Die Arbeiten in diesem Abschnitt haben sich aufgrund der langen Frostperiode im Frühjahr und aufgrund von Materialengpässen der Kunststoffindustrie um rund einen Monat verlängert. Der Wechsel in den Abschnitt 1 b/3 – Mittlere Mühlstraße bis Eichhornstraße – wird für Anfang August angestrebt. Obere Hauptstraße, Abschnitt 1 a: Kanalbauarbeiten sind bis Anfang Juni abgeschlossen. Rohrleitungsbau: Ab Anfang Juni Verlegung der Hauptleitungen Gas und Wasser. Straßenbau: Beginn ab Mitte Au-gust, Asphalt wird wiederhergestellt. zg

Beim ersten Schaden im April sei die Hauptleitung betroffen gewesen, die teilweise herausgeschnitten werden musste. Das Problem: In ihrer Stärke DN 175 werden laut Ballreich seit Jahrzehnten keine Leitungen mehr verlegt, sodass die Herstellerfirma kontaktiert werden musste – „und unter Corona-Bedingungen dauert ohnehin alles länger“, berichtet René Ballreich.

Deshalb seien die Anwohner zwischen Bachrain, Oberer und Mittlerer Mühlstraße von 10.30 bis gegen 17 Uhr ohne Wasser gewesen. Die Krux daran: „Wenn’s bricht, muss es schnell gehen, sonst säuft die Baustelle ab.“ Die Information der betroffenen Bürger dauere dann schon eine Weile, weil Mitarbeiter von Haus zu Haus gehen müssten. Er rät, vorsorglich für solche Fälle einen Kanister oder einige Flaschen Wasser vorzubereiten. Immerhin sei in drei der fünf Brüche die Reparatur deutlich schneller erfolgt. Wenn der Bruch in einer offenen Grube auftrete, sehe man ihn früher.

Die alte Graugussleitung muss so lange in Betrieb bleiben, bis die neue komplett verlegt ist. Dass in den Abschnitten, in denen nicht mehr gearbeitet wird, etwas passiert, hält Ballreich für unwahrscheinlich.