Ans Aufhören denkt Rechtsanwalt Dr. Claus-Dieter Beisel noch lange nicht. Doch nach 16 Jahren in seiner eigenen Kanzlei hat er überlegt, wie seine Mandanten auch über seine eigene Berufstätigkeit hinaus bestmöglich betreut werden können und sich nach Kooperationspartnern umgeschaut. Mit Erfolg: „Ich bin mir sicher, mit der Kanzlei Gehrlein & Kollegen Rechtsanwälte & Steuerberater einen Partner gefunden zu haben, der mit mir zusammen die Kanzlei ganz in meinem Sinne fortführen wird“, sagt Beisel. Zum 1. April wird die Kanzlei Dr. Beisel, Gehrlein & Kollegen heißen.

Reibungslose Übergabe

Um eine reibungslose Übergabe und weiterhin bestmögliche Betreuung zu gewährleisten und seinen Mandanten die gewohnte Zuverlässigkeit zu bieten, will Claus-Dieter Beisel für die kommenden drei bis vier Jahre für sein Klientel gewohnter Ansprechpartner sein und alle laufenden (und neuen) Mandate in den Kanzlei weiter betreuen.

Die Wahl der Kanzlei Gehrlein & Kollegen Rechtsanwälte & Steuerberater ist ihm nicht schwergefallen: Mit den in Bellheim und Haßloch vertretenen Rechtsanwälten arbeitet Beisel schon über einen längeren Zeitraum in den Bereichen Erb-, Familien-, Gesellschafts- und Steuerrecht zusammen – auch im Ausland. Sie verfügt in diesen Bereichen über entsprechende Fachanwaltstitel.

Außerdem passt es auch menschlich gut mit den neuen Partnern: „Ich hätte mir nur jemanden ins Boot geholt, von dem ich weiß, dass ich gut mit ihm zusammenarbeiten kann und der mit beiden Beinen auf dem Boden steht.“

Darüber hinaus freut er sich, dass das Beratungsangebot der Kanzlei durch die neuen Kollegen beträchtlich ausgeweitet wird und die Kanzlei damit eine noch umfassendere Fachberatung bieten kann. Bei der Kanzlei Gehrlein & Kollegen sind nicht nur Fachanwälte für Erbrecht, Familienrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie Steuerrecht tätig, sondern die Kanzlei beinhaltet auch eine Steuerberatungskanzlei. Sämtliche Kollegen stehen für Besprechungen nach Vereinbarung in den Kanzleiräumen in Hockenheim in der Unteren Hauptstraße 20 zur Verfügung.

Lokal vielseitig engagiert

Seit 2010 ist die Kanzlei an dieser Adresse zu finden, ein Umzug aus der Karlsruher Straße, wo es 2005 begann, war aufgrund des Wachstums auf vier Rechtsanwälte und vier Mitarbeiterinnen notwendig geworden.

Zuvor war Claus-Dieter Beisel lange unter anderem als Leiter der Rechts- und Personalabteilung des SÜBA-Baukonzerns tätig gewesen.

In Hockenheim kennt man den Juristen, der seit knapp 27 Jahren hier lebt, unter anderem als früheren Elternsprecher des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums und Vorstand der Gauß-Freunde. Beisel war stellvertretender Vorsitzender der CDU, für die er nach wie vor im erweiterten Vorstand ist, und er unterstützt im Beirat den Skiclub und den Schützenverein. mm